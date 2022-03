Freie Fahrt in Bus und Bahn: HVV unterstützt Geflüchtete aus der Ukraine in Hamburg

Eine U-Bahn am Berliner Tor in Hamburg. Foto: Pixabay/Symbolbild

Menschen, die aufgrund des Krieges in der Ukraine Schutz in Hamburg und Umgebung suchen, können ab sofort mit gültigen Personaldokumenten mit allen Bussen, Bahnen und Fähren im gesamten HVV kostenfrei fahren. Das teilt der Hamburger Verkehrsverbund am Mittwoch mit.

Ukrainischer Pass oder Personaldokument als Nachweis

Als Fahrtberechtigung genügt ein ukrainischer Pass oder ein Personaldokument. Diese Regelung schließt auch Geflüchtete anderer Nationalitäten ein, die aufgrund des Krieges aus der Ukraine nach Hamburg gekommen sind. Mitreisende Kinder unter 18 benötigen kein Ausweisdokument.

Die Regelung gilt zunächst bis zum 31. März.

Der HVV, Hamburg, das Umland und alle Beteiligten schließen sich mit dieser Regelung der breiten Solidaritätsbewegung an und möchten so den geflüchteten Menschen aus den Kriegsgebieten eine einfache, niedrigschwellige und kostenfreie Mobilität im öffentlichen Nahverkehr in Hamburg und damit eine schnelle Hilfe und Unterstützung ermöglichen.