Frau tötet Ehemann in Berne aus Notwehr – Ermittlungen eingestellt

07. November 2025

Die Tötung eines 32-Jährigen im Landkreis Wesermarsch Ende Mai geschah aus Notwehr. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen dessen Ehefrau wegen Totschlags eingestellt, wie eine Sprecherin mittelte. Demnach wehrte sich die 30-Jährige gegen einen gewalttätigen Angriff ihres Mannes im gemeinsam bewohnten Haus in Berne. Der Mann starb an Stichverletzungen. 

Die 30-Jährige hatte am 31. Mai den Notruf gewählt und gesagt, dass sie ihren Ehemann schwer verletzt habe. Rettungskräfte fanden den 32-Jährigen mit Stichverletzungen und konnten ihm nicht mehr helfen. Zur Tatzeit waren auch die beiden Kinder des Ehepaares im Haus. Das Jugendamt kümmerte sich nach der Tat um sie. Die Deutsche kam in Untersuchungshaft, Anfang Juni wurde sie entlassen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

