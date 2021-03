Frau stirbt nach Unfall bei Preetz

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist eine 47 Jahre alte Frau nach einem Unfall auf der Bundesstraße 76 in Höhe Preetz verstorben. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei geriet die in Richtung Plön fahrende Frau gegen 23:45 Uhr aus ungeklärter Ursache in Höhe der Abfahrt zur Kieler Straße mit ihrem VW in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb sie trotz Reanimationsmaßnahmen eines eingesetzten Notarztes an der Unfallstelle. Der 34-jährige Fahrer des BMW erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Die Kieler Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache und ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. Die Bundesstraße war etwa drei Stunden gesperrt.