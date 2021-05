Frau stirbt nach Laubenbrand in Hamburg-Groß Borstel

Blaulicht/Symbolbild, Foto: Pixabay

Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden im Hamburger Stadtteil Groß Borstel aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Gartenlaube. Eine Frau erlitt dabei so schwere Brandverletzungen, dass sie später daran starb.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die 78-Jährige in ihrer Laube übernachtet, als das Feuer aus bislang unbekannter Ursache ausbrach und sich auf die gesamte Laube ausdehnte. Ein Mitarbeiter des Hamburger Flughafens bemerkte den Brand in unmittelbarer Nähe des Flughafengeländes und alarmierte die Feuerwehr.

Die Flughafenfeuerwehr rettete die schwerverletzte Frau und übernahm anschließend zusammen mit der Feuerwehr Hamburg die Löscharbeiten. Die 78-Jährige hatte lebensgefährliche Verbrennungen erlitten und kam in ein Krankenhaus, wo sie am Montagvormittag ihren Verletzungen erlag. Die Laube wurde durch den Brand und die Löscharbeiten stark beschädigt.

Spezialisten des Landeskriminalamts untersuchten den Brandort und nahmen die Ermittlungen auf.