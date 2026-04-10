Frau nach Gleissturz in Hamburger Hauptbahnhof lebensgefährlich verletzt

10. April 2026
Nachdem eine Frau in das Gleisbett gefallen war, wurde der S-Bahn-Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof am Donnerstagnachmittag gesperrt. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Im Hamburger Hauptbahnhof ist eine Frau bei einem Sturz ins Gleisbett lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei war die 51-Jährige am Donnerstagnachmittag auf einem Bahnsteig gestürzt und gegen eine ausfahrende S-Bahn gefallen, wodurch sie zwischen der Bahnsteigkante und der Bahn in den Gleisbereich rutschte.

Der Fahrzeugführer der nächsten einfahrenden S-Bahn sei durch Armbewegungen anderer Bahnreisender auf die Situation aufmerksam geworden und konnte rechtzeitig eine Schnellbremsung einleiten, sodass die Bahn noch vor der Frau stehen blieb. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei die Frau trotz ihrer schweren Verletzungen ansprechbar gewesen. 

Infolge des Unfalls sei die Strecke gesperrt und der Strom in dem Bereich abgestellt worden. Außerdem wurde der Bahnsteig geräumt und abgesperrt, wie die Bundespolizei mitteilte.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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