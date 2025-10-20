Frau in Bremen erstochen – Ex-Partner nach Femizid auf der Flucht

20. Oktober 2025
Blumen und Kerzen wurden am Tatort im Bremer Stadtteil Obervieland abgelegt. Sina Schuldt/dpa

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30 Jahre alte Frau in Bremen hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den früheren Partner der Getöteten erwirkt. Nach dem Mann werde gefahndet, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen auf Anfrage mit. Der Tatverdächtige sei flüchtig.

Der maskierte Angreifer hatte nach Polizeiangaben am Sonntag auf die Frau und ihren zwölfjährigen Sohn eingestochen, als sie ihr Wohnhaus im Bremer Stadtteil Obervieland verließen. Die Frau starb noch am Tatort. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt.

SAT.1 REGIONAL-Beitrag vom 20.10.2025:

30-Jährige in Bremen mit Messerstichen getötet – Sohn verletzt

Mutmaßlicher Täter und Opfer haben gemeinsames Kind

Solche Gewaltverbrechen werden auch als Femizid bezeichnet. Femizid bedeutet, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch Partner oder Ex-Partner.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben der mutmaßliche Täter und das Opfer ein gemeinsames Kind. Dabei handele es sich jedoch nicht um den Zwölfjährigen, der die Tat mitansehen musste.

Zu weiteren Hintergründen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an ‒ Zeugen werden gesucht.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Weitere Beiträge zum Thema

  1. Frau in Bremen erstochen – Ex-Partner nach Femizid auf der FluchtZum Artikel

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video01:43 Min.

30-Jährige in Bremen mit Messerstichen getötet – Sohn verletzt

20.10.2025 17:54 Uhr

Eine 30-jährige Frau ist am Sonntag in Bremen auf offener Straße von einem maskierten Mann mit einem Messer angegriffen und getötet worden. Auch der Sohn der Frau...

Video02:15 Min.

Nach Louvre-Raub: Wie sicher sind Museen in Niedersachsen?

20.10.2025 16:25 Uhr

Der Louvre in Paris wurde am Sonntag Opfer eines dreisten und spektakulären Diebstahls. Innerhalb von weniger als zehn Minuten konnten die Kriminellen acht wertvolle Schmuckstücke rauben. Den...

Video02:17 Min.

Ärger um illegale Müllhalde auf ehemaligem Firmengelände in Bremen

20.10.2025 15:18 Uhr

Auf einem ehemaligen Firmengelände in Bremen sammelt sich seit Monaten eine Menge Müll an und der Berg wird stetig größer. Die Stadtreinigung kann jedoch nicht aktiv werden,...

Mann stirbt bei Unfall auf A1 nahe Oldenburg

20.10.2025 09:13 Uhr

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Oldenburg (Niedersachsen) ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, eine 39-Jährige lebensgefährlich,...

35-Jähriger stirbt auf Jahrmarkt in Wyk auf Föhr

20.10.2025 09:00 Uhr

Auf einem Jahrmarkt in Wyk auf der Nordsee-Insel Föhr (Schleswig-Holstein) ist ein Mann ums Leben gekommen. Am Samstag um kurz nach 20 Uhr soll es zu einer...

61-Jähriger fährt gezielt E-Scooter-Fahrer mit Auto an

20.10.2025 08:53 Uhr

Ein 61-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Soltau (Landkreis Heidekreis, Niedersachsen) einen 30-Jährigen auf einem E-Scooter mutmaßlich gezielt angefahren. Wie die Polizei mitteilte, soll der Fahrer anschließend...

Zur Startseite