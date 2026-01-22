Flugverbot und Straßensperrungen zum Nordsee-Gipfel in Hamburg

22. Januar 2026
Während des Nordseegipfels kommt es aus Sicherheitsgründen zu Straßensperrungen rund ums Hamburger Rathaus. Foto: (Archivbild) David Hammersen/dpa

Wenn sich die Staats- und Regierungschef:innen der Nordsee-Anrainerstaaten am Montag zu ihrem Gipfel im Hamburger Rathaus treffen, müssen sich die Bürger:innen auf Einschränkungen in der Innenstadt einstellen. Rund um das Rathaus werde eine Sicherheitszone eingerichtet, „durch die in den angrenzenden Straßenzügen mit Auswirkungen auf die Geschäftswelt, den Liefer- und Personenverkehr sowie den ÖPNV zu rechnen ist“, teilte die Polizei mit. 

Über dem Rathaus gelte zudem ein Flugverbot für Drohnen und Kleinflugzeuge. Zudem könne es im Tagesverlauf zu weiteren, kurzfristigen und temporären Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen, wenn Staatsgäste durch die Stadt transportiert würden, hieß es.

Erster Nordseegipfel in Deutschland

Es ist das erste Mal, dass ein Nordsee-Gipfel in Deutschland stattfindet. Ausrichterin ist die Bundesregierung. 

Eingeladen sind die Staats- und Regierungschef:innen sowie Energieminister:innen aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen und Island sowie die Europäische Kommission und die Nato. Außerdem werden mehr als 100 Unternehmensvertreter:innen erwartet.

SAT.1 REGIONAL/dpa

