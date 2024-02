Flugausfälle: Bodenpersonal der Lufthansa beginnt Warnstreik in Hamburg

In Hamburg hat der Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa begonnen. Seit 4.00 Uhr streiken die Beschäftigten des Bodenpersonals, wie eine Verdi-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen mitteilte.

Wegen des Ausstands fallen am Dienstag in Hamburg sämtliche Flüge der Airline aus. Betroffen seien die Strecken von und nach Frankfurt am Main sowie München. Ursprünglich geplant waren 23 Starts und 23 Landungen. In einigen Bereichen begann der Warnstreik des Bodenpersonals bereits am Montagabend. Von der Arbeitsniederlegung betroffen sind auch die Flughäfen Frankfurt/Main, München, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart.

Umbuchungsschalter nicht besetzt

Die Lufthansa warnte die Passagiere stornierter Flüge bereits davor, zum Flughafen zu kommen. Die Umbuchungsschalter seien nicht besetzt, hieß es in den Informationssystemen. Hintergrund des Warnstreiks sind die konzernweiten Vergütungstarifverhandlungen für die laut Verdi rund 25.000 Beschäftigten am Boden – unter anderem Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services. Lufthansa spricht von rund 20 000 Beschäftigten.

Die Tarifverhandlungen sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. Um ihren Forderungen in Hamburg mehr Nachdruck zu verleihen, ist nach Verdi-Angaben am Dienstag um 10.00 Uhr eine Kundgebung an der Lufthansa Basis geplant. Anschließend wollen die Streikenden in einem Demonstrationszug zum Airport ziehen.

SAT.1 REGIONAL/dpa/eis