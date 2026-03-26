Flucht vor Polizei endet mit Baum-Crash: Autofahrerin lebensgefährlich verletzt

26. März 2026

Eine Autofahrerin ist bei der Flucht vor der Polizei mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Beamte wollten die Frau am späten Mittwochabend im Hamburger Stadtteil Billstedt wegen ihrer auffälligen Fahrweise kontrollieren, wie ein Polizeisprecher sagte. Anstatt anzuhalten, gab die Fahrerin des Mietwagens aber Gas. 

In einer Kurve kam die Frau mit dem Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sanitäter brachten sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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