Fliegerbombe in Kiel-Elmschenhagen erfolgreich entschärft

Experten vom Kampfmittelräumdienst haben am Freitag in Kiel-Elmschenhagen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft. Rund 6.500 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Verkehrswege rund um den Fundort wurden gesperrt. Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung.

Die #Bombenentschärfung in #Kiel ist erfolgreich verlaufen. Wir bauen die Straßensperrungen in den nächsten Minuten ab, so dass Anwohner wieder nach Hause können. pic.twitter.com/h31JBcm8X0 — Polizei SH (@SH_Polizei) May 29, 2020

Der Blindgänger wurde bei Gartenarbeiten auf einem Privatgrundstück entdeckt. Es ist bereits der zweite Fund in dieser Woche.