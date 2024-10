Fliegerbombe in Hamburg-Heimfeld erfolgreich entschärft

Am Samstag wurde eine Bombe im Hamburger Schanzenviertel entschärft. (Archivbild) Benjamin Haller/dpa

In Hamburg ist eine Fliegerbombe gefunden und entschärft worden. Die Bombe sei am Dienstagnachmittag in einem Industriegebiet im Stadtteil Heimfeld entschärft worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Es habe keine Beeinträchtigung gegeben. Niemand habe evakuiert werden müssen. Am Samstagabend mussten für die Entschärfung eines Blindgängers Tausende Menschen Teile des Hamburger Schanzenviertels verlassen. Die 500 Pfund schwere Bombe war bei Bauarbeiten auf dem Gelände einer Grundschule gefunden worden.

SAT.1 REGIONAL/dpa