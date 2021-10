Munitionsexpertinnen und -experten haben am Kieler Stadtrand eine US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes am Donnerstag bei der Auswertung von Luftbildern die 500-Kilo-Bombe in der Siedlung Oppendorf entdeckt. Sie soll am Dienstagvormittag entschärft werden. Dafür müssen rund 2.000 Menschen aus Kiel und dem angrenzenden Schönkirchen ihre Häuser verlassen.

