Flammen in Hamburger Wohnhaus: Feuerwehr entdeckt Leiche

Bei einem Brand in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus in Hamburg-Eilbek hat die Feuerwehr am Donnerstag eine Leiche gefunden. Die tote Person sei in der Wohnung im Erdgeschoss entdeckt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Brand im Wohnzimmer habe schnell gelöscht werden können. Nähere Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Mit dpa