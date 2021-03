Fitnessstudios, Friseure und Co.: Das sind die Lockerungen in Norddeutschland

Ab Montag treten in weiten Teilen Norddeutschlands neue Lockerungen in Kraft. Doch bei den Öffnungsschritten gibt es große Unterschiede.

Friseure öffnen wieder

Hamburg ist das einzige Land, in dem es bis auf die Öffnung der Friseure erst einmal keine weiteren Lockerungen gibt. Auch bei den Friseuren hat der rot-grüne Senat nur zur Wahrung der bundesweiten Einheitlichkeit mitgemacht. Es gilt seit dem Wochenende sogar eine verschärfte Maskenpflicht für stark besuchte Orte wie den Jungfernstieg.

Endlich wieder Haare schneiden und tönen: Seit Montag dürfen die seit Wochen geschlossenen Friseure wieder öffnen. So mancher wollte seine Kund:innen so früh wie möglich bedienen können und öffnete bereits um Mitternacht. So wie Henry Riehl, der zwei Läden mit Namen „Stadtteil Friseur“ betreibt. In seinem Salon im Stadtteil Barmbek bediente er zu der frühen Stunde mehrere Kunden.

„Die Freude ist riesig“, sagte er über die Wiedereröffnung. „Geld verdienen, Kunden und Mitarbeiter wiedersehen – es hat alles plötzlich wieder einen Sinn.“ Während des Lockdowns lieferte Riehl Getränke aus, um Geld verdienen zu können. Das Nachholbedürfnis der Hamburger ist groß: Die Terminbücher für die kommenden Wochen sind laut Hamburger Innung bereits gut gefüllt.

Fitnessstudios in Schleswig-Holstein

Mehr Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten in der Corona-Pandemie gibt es ab Montag für die Menschen in Schleswig-Holstein. Friseursalons, Nagelstudios, Blumenläden und Gartencenter dürfen wieder öffnen. Gleiches gilt für die Außenanlagen von Wildparks, Zoos und Aquarien. Dortige Restaurants, Spielplätze und Gemeinschaftsunterkünfte bleiben aber geschlossen. Räumlich getrennte Gartenabteilungen von Baumärkten können ebenfalls öffnen.

Auch Sportanlagen können bei Einhaltung der Kontaktregeln für Individualsport aufmachen. So sind Tennis-Spiele im Einzel erlaubt, noch nicht aber im Doppel. Auch Fitnessstudios dürfen von den Angehörigen eines Haushalts oder von zwei Personen aus zwei Haushalten genutzt werden. Ausfahrten mit kleinen Booten sind für die Angehörigen eines Hausstandes und eine weitere Person ebenfalls zugelassen. Hundekurse werden im Freien im Einzelunterricht möglich.

Mittlerweile hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weitere Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen in Aussicht gestellt. So soll im Einzelhandel ab dem 8. März mehr möglich werden.

Neue Kontaktbeschränkungen in Niedersachsen

Wie in allen anderen Bundesländern öffnen die Friseure auch in Niedersachsen wieder. Außerdem sind dort bereits auch schon die Fahrradläden offen. Blumenläden, Gartencenter und Gartenbedarfsverkaufsstellen sind ebenfalls seit Mitte Februar wieder geöffnet. Nun dürfen aber auch die Gartenabteilungen von Baumärkten wieder ihr Tore öffnen. Kinder bis sechs Jahren sind in Niedersachsen nicht mehr von den Kontaktbeschränkungen betroffen. Bisher galt dies nur für Kinder bis zu drei Jahren.

Impfungen in Bremen

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte will sich auf dem nächsten Corona-Gipfel in Berlin für eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen einsetzen. In seiner mittlerweile siebten Regierungserklärung seit Ausbruch der Pandemie sagte er am Donnerstag, die erheblichen Einschränkungen seien bei einer Inzidenz von 200 gerechtfertigt, aber nicht bei einer von 60 oder 70.

Die etwa 16.000 Lehrkräfte und Erzieher:innen sollen außerdem bis Ostern geimpft werden. Mit der Öffnung erhalten die Beschäftigten zudem Selbsttests. 300.000 hat die Bildungsbehörde bereits gekauft, eine Million sind bestellt.

