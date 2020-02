Findling aus vorletzter Eiszeit in Wedel aus der Elbe gehoben

Aus der Elbe vor Wedel wurde ein Urzeit-Gigant, vermutlich aus der vorletzten Eiszeit, gehoben. Der Findling wurde in 16,6 Metern Tiefe bei Ausgrabungen zur Elbvertiefung gefunden. Insgesamt soll die Elbe auf 17,3 Meter vertieft werden.

Holger Junker, Leiter des Stadtmuseum Wedel, ordnet die Herkunft und das Alter des riesigen Steins ein:

Damit stammt der Findling aus einer Zeit zwischen 300.000 und 130.000 vor Christus und gehört zu den ältesten Großfindlingen Deutschlands. Bereits kurz nachdem der Stein am Strand in Wedel abgelegt wurde, strömten Wedeler und Hamburger gleichermaßen an die Elbe, um den Urzeit-Fels näher zu betrachten.

Bereits vor über 20 Jahren wurde ein solches Überbleibsel der Eiszeit bei Baggerarbeiten zur Elbvertiefung aus der Elbe geborgen. „Alter Schwede“ wurde der bis heute älteste Findling Deutschlands getauft. Er liegt am Strand bei Hamburg-Övelgönne und ist ein Wahrzeichen der Stadt geworden.