Filmautotreffen in Hamburg: PS-Filmstars posieren am Samstag auf dem Überseeboulevard

Der futuristische DeLorean, der sprechende K.I.T.T. und der knallgelbe Bumblebee sind nur einige der PS-Ikonen, die sich das Rampenlicht mit Filmstars wie Michael J. Fox und David Hasselhoff teilten. Schon zum vierten Mal kommen PS-Stars wie sie am 12. September in Hamburg zusammen.

Die bekanntesten Autos der Filmgeschichte

Von 13.00 bis 17.00 Uhr sind am Samstag auf dem Hamburger Überseequartier die wohl bekanntesten Autos der Filmgeschichte zu sehen. Fans von Auto und Film sind eingeladen, die Leinwandhelden aus nächster Nähe zu bewundern und in die Welt von Marty McFly, den Blues Brothers und Co. einzutauchen. Über einen QR-Code kann man mit dem Smartphone mehr Infos zu jedem Fahrzeug als Audiodatei abrufen.

Das Filmautotreffen ist ein Zusammenkommen diverser Autos, bekannt aus Film- und Fernsehproduktionen der 80er, 90er, 2000er und aktueller Produktionen.

Faszination Filmauto

Die Faszination Filmauto packte auch den Autosammler Florian Schulze, der seit vielen Jahren mit der Organisation von Filmautotreffen Pilgerstätten für Kinofans und Fahrzeugenthusiasten schafft. „Besonders freuen wir uns auf die Prämiere einiger Filmklassiker. Erstmals dabei beispielsweise ein Trio aus Knight Rider“, erzählt Florian Schulze. In Kooperation mit der Werbegemeinschaft des nördlichen Überseequartiers lockt die Veranstaltung jährlich eine Vielzahl an Besucher*innen der Hansestadt in die HafenCity. Insgesamt haben sich 15 Filmautos aus ganz Deutschland angemeldet.

Die Autos werden von privaten Eigentümer*innen zur Verfügung gestellt. Erstmals bieten Soundelemente mit Kommentaren die Möglichkeit, die Geschichte hinter dem Fahrzeug zu erfahren und noch einmal in die Filmgeschichten einzusteigen.