Film ab: Erstes Freiluft-Fahrradkino in Hamburg

Für die Hamburger Kinofans hieß es am vergangenen Freitag: ab aufs Rad. Gemeinsam mit dem Veranstalter des Autokinos „Bewegte Zeiten“ wurde das Areal auf dem Heiligengeistfeld für einen Tag in das erste Freiluft-Fahrradkino Hamburgs umfunktioniert. Unter strenger Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften zog das 1. Hamburger Fahrradkino am Freitag in zwei Vorführungen mehr als insgesamt 1.500 Kinofans und Fahrradfreund*innen an. Und das war so ein Erfolg, dass ab kommenden Freitag, 14. August, das Autokino generell auch für Radler*innen und Fußgänger*innen öffnet– somit für alle Hamburger Cineast*innen.

Open Air Kino für alle

Das bewährte Konzept bleibt: Sitzgelegenheiten werden vor Ort gestellt, ebenso wie desinfizierte Kopfhörer. Im hinteren Bereich können Autos gestellt werden, im vorderen Bereich dürfen die Fahrradfahrer*innen Platz nehmen. So können die Hamburger*innen die schönen Sommertage auch open air im Kino genießen.

In der restlichen Spielzeit bis Ende August können somit noch mehr Besucher*innen die große Vielfalt an Filmen erleben, die bisher nur Autofahrer*innen vorbehalten waren: Familienfilme wie „Onward – keine halben Sachen“, „Die kleine Hexe“, „Die Heinzels“ oder Dauerbrenner wie „Knives Out“, „Joker“, „Bad Boys For Life“ oder „Das Perfekte Geheimnis“. Aber auch einmalige Filmvorführungen wie z.B. der oscarprämierte Dokumentarfilm „Free Solo“, Actionthriller wie „21 Bridges“ oder der Director’s Cut von „Leon Der Profi“ u.v.m. stehen noch auf dem Programm.

Thorsten Weis, der Veranstalter des Auto- und Fahrradkinos: „Das Fahrradkino wurde so begeistert und dankbar in Hamburg angenommen, das ruft förmlich nach einer Wiederholung. Da dies unter Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften wunderbar funktioniert, wie wir gesehen haben, freuen wir uns, diese Alternative nun ab Freitag zusätzlich zum Auto anbieten zu können.“