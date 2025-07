Feuer zerstört Einfamilienhaus in Eitze

Einfamilienhaus in Eitze in Flammen: Bild: Polizei Heidekreis

Am Montagabend geriet aus bislang unbekannten Gründen ein Einfamilienhaus in Eitze (Niedersachsen) in Brand. Eine 63-jährige Nachbarin meldete das Feuer gegen 21:30 Uhr. Durch die schnell eingetroffene Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen nahen Schweinestall verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten bis spät in die Nacht. Durch den Brand wurde das Gebäude vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand, da das Haus aktuell aufgrund von Umbauarbeiten unbewohnt war. Die Brandursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Heidekreis