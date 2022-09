Feuer in Oldenburger Altenheim mit drei Toten – Polizei schließt Brandstiftung aus

Rettungskräfte am Einsatzort in Oldenburg. Foto: SAT.1 REGIONAL

Nach dem Feuer in einem Altenheim bei Oldenburg (Niedersachsen) schließt die Polizei vorsätzliche Brandstiftung aus. Die Untersuchungen am Brandort seien abgeschlossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sachverständige werden nun in labortechnischen Untersuchungen die im Brandschutt gefundenen Überreste elektrischer Geräte prüfen.

Bei dem Feuer in dem Heim in Wardenburg bei Oldenburg kamen am Sonntag drei Menschen ums Leben. Sie starben vermutlich durch Rauchgase. Zehn weitere Seniorinnen und Senioren wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die restlichen Bewohner:innen konnten aus ihren Zimmern gerettet werden.

Mit dpa