Feuer in Mehrfamilienhaus in Leer: 80 Menschen evakuiert – darunter zwei Leichtverletzte

29. August 2025
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand. Das Feuer hatte sich im Dachstuhl ausgebreitet. Foto: Lars Penning/dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leer (Niedersachsen) sind zwei Menschen leicht verletzt worden, darunter ein Kind. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Freitag in dem Haus aus und griff auf eines der benachbarten Gebäude über. Ein 25-jähriger Mann und ein siebenjähriger Junge hätten sich Rauchgasvergiftungen zugezogen und seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut Polizeisprecher wurden 80 Menschen evakuiert und 33 Bewohner:innen anderweitig untergebracht. Ersten Erkenntnissen nach sind sowohl das Haus, in dem das Feuer ausgebrochen ist, als auch das Dachgeschoss des Nachbarhauses, auf das die Flammen übergegriffen hatten, nicht mehr bewohnbar. Die Ursache für den Brand sei bisher nicht geklärt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

SAT.1 REGIONAL/dpa

