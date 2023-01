Ein Mehrfamilienhaus in Goslar (Niedersachsen) hat in der Nacht zum Dienstag gleich zweimal in Brand gestanden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag entflammte nach den ersten Löscharbeiten in den frühen Morgenstunden noch ein weiteres Mal Feuer. Elf Bewohner:innen wurden evakuiert. Ob alle unverletzt blieben, war zunächst unklar. Auch zum Sachschaden und der Brandursache konnte die Polizei vorerst nichts sagen.

Mit dpa