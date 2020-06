Ein Großbrand hat in einem Baumarkt in Lachendorf im Landkreis Celle einen Millionenschaden angerichtet. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand bereits ein Teil der 2400 Quadratmeter großen Verkaufs- und Lagerhalle in Flammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, Brandermittler könnten das Gebäude erst betreten, wenn es abgekühlt sei, erklärte eine Polizeisprecherin. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Schadenshöhe wurde auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt.Das Feuer hatte sich auf andere Hallenteile ausgeweitet. Die über 150 Feuerwehrleute konnten aber verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Gasflaschenlager und eine benachbarte Tankstelle übergriffen. Wegen einer bis zu 200 Meter hohen Rauchsäule wurden Anwohner per Lautsprecherdurchsage dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Mit dpa