Feuer in Asylunterkunft: Wohncontainer brennt nieder

In Hamburg-Bergedorf ist ein Wohncontainer einer Asylunterkunft niedergebrannt. Das Feuer hatte sich nach Angaben der Polizei am späten Montagabend in dem Container im zweiten Obergeschoss ausgebreitet. Andere Container seien nicht betroffen gewesen. Die Zahl der Verletzten war zunächst unklar, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Mehrere Menschen berichteten demnach vor Ort, dass sich noch mindestens eine Person im Gefahrenbereich befinde. Alle Wohneinheiten seien mehrfach durchsucht worden. „Glücklicherweise wurde bis zum Einsatzende niemand aufgefunden“, so die Feuerwehr.

Insgesamt 20 Menschen seien in einem Bus untergebracht und dort von Rettungskräften versorgt worden. 18 Personen wurden anschließend in eine andere Wohnunterkunft verlegt, da der betroffene Container nicht mehr bewohnbar war. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

