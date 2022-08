Fettes Brot plant Überraschungskonzert in Hamburg

Die Band Fettes Brot („Jein“, „Schwule Mädchen“, „Emanuela“) hat ein Überraschungskonzert in ihrer Heimatstadt Hamburg angekündigt. „Nach fast drei Jahren treten wir spontan und kurzfristig wieder auf und zwar in Hamburg“, teilte die Band am Dienstag via Facebook mit.

Die Musiker (l-r) Björn Warns, Martin Vandreier und Boris Lauterbach. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Wann und wo genau das Konzert steigen soll, verschwieg die Hip-Hop- und Pop-Gruppe. Sie erklärte nur: „Details dazu morgen hier.“ Die drei Bandmitglieder Doktor Renz (Martin Vandreier), König Boris (Boris Lauterbach) und Schiffmeister (Björn Warns) stammen ursprünglich aus Halstenbek, Schenefeld und Pinneberg vor den Toren der Hansestadt.

Mit dpa