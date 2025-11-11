Festnahme nach Bombendrohung gegen das Fraunhofer-Institut in Lübeck

Nach der Bombendrohung gegen das Fraunhofer-Institut in Lübeck (Schleswig-Holstein) hat die Polizei einen Verdächtigen in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden festgenommen. In der Wohnung des 38-Jährigen seien Beweismittel sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck mit. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sei eingeleitet worden. Weitere Angaben zum Verdächtigen machten die Behörden nicht.

Am Montag hatte die Polizei die Räume der Forschungseinrichtung durchsucht, nachdem am Mittag telefonisch eine Bombendrohung eingegangen war. Dabei setzten die Beamt:innen auch Spürhunde ein. Das Gebäude wurde geräumt. Der Einsatz dauerte bis in den Abend. Gefunden wurde dabei nichts.

SAT.1 REGIONAL/dpa