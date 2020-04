Festivals und die Corona-Pandemie: Was findet statt und was wurde abgesagt?

Musik- und Konzertliebhaber können es jedes Jahr kaum erwarten, dass der Sommer kommt, denn dann geht bekanntlich die Festivalsaison wieder los. Hunderte Bands, zehntausende Menschen und tagelanger Spaß auf den Campingplätzen sind garantiert. Auch im Jahr 2020? Das Coronavirus hat uns schließlich alle fest im Griff und Großveranstaltungen scheinen damit in weite Ferne gerückt zu sein.

Die Kieler Woche beispielsweise wurde schon verschoben und findet nicht wie gewohnt Ende Juni, sondern nun vom 5. bis 13. September statt. Auch die Altonale in Hamburg, Norddeutschlands größtes Stadtteil-Kulturfest und das internationale Festival der Straßenkünste „Stamp“ finden nicht wie geplant im Juni statt. Man prüfe derzeit, ob man die Veranstaltungen „in abgewandelter Form, zu einer anderen Zeit und/oder an anderen Orten stattfinden“ lassen könne.

Das Roskilde Festival bei unseren Nachbarn in Dänemark – das größte Musikfestival Nordeuropas, welches dieses Jahr zum 50. Mal hätte stattfinden sollen – wurde für 2020 komplett gestrichen. Bereits gekaufte Tickets behalten für das kommende Jahr ihre Gültigkeit, auch eine Rückerstattung sei möglich. Die Veranstalter hoffen jedoch darauf, dass so wenig Rückerstattungen wie möglich eingefordert werden und bitten um die Unterstützung der Fans in dieser finanziell ernsten Lage: „So helfen Sie die Grundlage für das Festival zu sichern und helfen uns durch die nächste sehr schwierige Zeit“, heißt es in einem Facebook-Post auf der Seite des Festivals. Auch das Nova Rock Festival bei unseren Nachbarn in Österreich mit zuletzt mehr als 200.000 Besuchern wird aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht stattfinden.

Wie sieht es mit den großen Festivals hier bei uns in Norddeutschland aus?

Hurricane Festival (19. bis 21. Juni 2020 auf dem Eichenring in Scheeßel)

Am 16. März gaben die Veranstalter des Hurricane Festivals bereits bekannt: „Derzeit gehen wir davon aus, dass das Festival ganz normal stattfinden wird. Wir beobachten die Entwicklung nach wie vor genau und stehen in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden.“ Auch am 7. April war auf Anfrage von SAT.1 REGIONAL von Absage noch keine Rede, man wurde aber vorsichtiger: „Unsere Vorbereitungen für den Festivalsommer laufen derzeit weiter, soweit das in dieser besonderen Situation möglich ist. Auch wir verfolgen die aktuelle Nachrichtenlage natürlich aufmerksam und sind bereit, alles zu tun, um unsere Gäste, Mitarbeiter und alle Beteiligten zu schützen. Was das konkret heißt, ist zurzeit leider noch nicht absehbar, und diese Unsicherheit belastet uns persönlich genauso wie viele Besucher.

Natürlich halten wir nach wie vor engen Kontakt zu den zuständigen Behörden, und allen Beteiligten ist natürlich klar, dass der Verlauf der Pandemie nur schwer vorherzusagen ist und ihre Entwicklung noch keinen Grund gibt, die derzeitigen Schutzmaßnahmen geschweige denn Veranstaltungsverbote zu lockern. Daher möchten wir unsere schon vor einiger Zeit getätigte Aussage, behördlichen Bestimmungen umgehend Folge zu leisten und sie in jedem Falle vollumfänglich zu unterstützen, noch mal bekräftigen.“ Wenn alles wie geplant auf dem Eichenring in Scheeßel stattfindet, können sich Musikliebhaber auf Bands wie Seeed, Star-DJ Martin Garrix, Kings of Leon, The Killers, Twenty One Pilots, Deichkind und viele mehr freuen.

Deichbrand Festival (16. bis 19. Juli 2020 auf dem Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz)

Die Beatsteaks, Steve Aoki, Bosse, Sido, Capital Bra & Samra, Apache 207 und viele treten dieses Jahr beim Deichbrand Festival auf – wenn es denn stattfindet. Am 13. März hieß es online: „Derzeit gehen wir davon aus, dass das DEICHBRAND Festival vom 16. bis 19. Juli 2020 ganz normal stattfinden wird. Wir beobachten die Entwicklung sehr genau und stehen diesbezüglich in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden. Wenn diese zu der Einschätzung kommen, dass Großveranstaltungen auch im Sommer abgesagt werden müssen, werden wir euch natürlich direkt informieren.“ Auf mehrfache Nachfrage von SAT.1 REGIONAL gibt es seitens der Veranstalter aber leider bislang keine genaueren Infos.

Wacken Open Air (30. Juli bis 1. August 2020 in Wacken)

Das Wacken Open Air ist eines der größten Heavy-Metal-Festivals der ganzen Welt und findet seit 1990 in dem beschaulichen Dorf Wacken in Schleswig-Holstein statt. Bands wie Slipknot, Judas Priest, Amon Amarth, Sick Of It All, Avantasia, Dropkick Murphys und viele mehr stehen dieses Jahr auf dem Line-up – wenn es denn nicht abgesagt wird. „Aktuell stehen wir als verantwortungsbewusster Veranstalter in ständiger fachlicher Abstimmung mit den zuständigen Behörden und mit unseren Partnern. Momentan existieren keine Beschränkungen für das Wacken Open Air 2020“, heißt es auch Anfrage von SAT.1 REGIONAL am 7. April. „Entscheidend ist für uns, dass die behördlichen Auflagen definiert werden. Aufgrund der aktuellen Äußerung der Bundesregierung ist wie in Österreich von einer Entspannung der Lagen nach Ostern auszugehen. Daher arbeiten wir weiterhin konsequent an den Vorbereitungen. Natürlich beobachten auch wir die aktuelle Entwicklung mit Sorge und hoffen, dass sich die Lage für alle Menschen bis zum Sommer verbessert.“

M’era Luna (8. bis 9. August 2020 auf dem Flugplatz Drispenstedt in Hildesheim)

Das laut Veranstalter größte Gothic-Festival Europas findet im niedersächsischen Hildesheim statt. Die Konzertproduktion, die auch das Hurricane Festival veranstaltet, gab daher am 16. März die exakt gleich Info bekannt: „Derzeit gehen wir davon aus, dass das Festival ganz normal stattfinden wird.“ Und auch auf Nachfrage von SAT.1 REGIONAL gab es am 7. April die exakt gleiche Antwort wie auch beim Hurricane Festival: „Unsere Vorbereitungen für den Festivalsommer laufen derzeit weiter, soweit das in dieser besonderen Situation möglich ist. Auch wir verfolgen die aktuelle Nachrichtenlage natürlich aufmerksam und sind bereit, alles zu tun, um unsere Gäste, Mitarbeiter und alle Beteiligten zu schützen. Was das konkret heißt, ist zurzeit leider noch nicht absehbar, und diese Unsicherheit belastet uns persönlich genauso wie viele Besucher.“ Wenn das M’era Luna stattfindet, können sich die Fans auf Bands wie ASP vs. The Little Big Men, Danzig, The Sisters of Mercy, Schandmaul und viele mehr freuen.

MS Dockville (21. bis 23. August 2020 in Hamburg-Wilhelmsburg)

Auf Anfrage von SAT.1 REGIONAL teilten uns die Veranstalter am 15. April optimistisch mit: „Wir bereiten uns, so gut es die aktuellen Rahmenbedingungen zulassen, weiterhin darauf vor, das MS DOCKVILLE 2020 stattfinden zu lassen. Die jetzige Situation bringt für Festivalveranstalter*innen, wie man an ersten Absagen sehen kann, einige Schwierigkeiten mit sich, als eines der späteren Sommerfestivals des Jahres bleiben wir aber optimistisch, wollen die Segel noch nicht streichen und den Reiherstieg mit unseren Besucher*innen, der Musik und der Kunst im August in bunte Farben tauchen. Letztlich sind wir abhängig von den Vorgaben der Behörden, auf die wir gespannt warten.“ Wenn das MS Dockville stattfindet, können sich Musikliebhaber Acts wie Faber, Yungblud, Yung Hurn, Alli Neumann und viele mehr ansehen.

Reeperbahn Festival (

Beim Reeperbahn Festival treten unter anderem Künstler wie Drangsal, Heisskalt, Refused oder Ilgen-Nur auf – zumindest ist das geplant. Alexander Schulz, CEO Reeperbahn Festival, sagte dazu gegenüber SAT.1 REGIONAL am 15. April: „Die aktuelle Lage der Weltgesundheit ist angesichts der Corona-Pandemie so dynamisch, dass Aussagen, die heute noch valide erscheinen, schon Tage später hinfällig sein können. Für das Reeperbahn Festival steht der Schutz und die Sicherheit seiner Besucher*innen, Partner*innen, Künstler*innen und Mitarbeiter*innen an erster Stelle, weshalb wir mit den zuständigen Behörden im Austausch stehen. Wir verfolgen die aktuelle Nachrichtenlage aufmerksam und gehen derzeit davon aus, dass das Reeperbahn Festival 2020 wie geplant stattfindet. Nach der Absage nahezu aller wichtigen Branchenzusammenkünfte wie SXSW wäre unsere diesjährige Ausgabe als reales internationales Treffen von Musikwirtschaft, Künstler*innen und Fans sicherlich die wichtigste in fünfzehn Jahren. In einer Zeit, in der große Teile unserer Branche mit erheblichen Existenzsorgen zu kämpfen haben, wäre es schön, wenn wir für unsere besonders schwer getroffenen Kolleg*innen, wie Veranstalter*innen und Clubs/Spielstätten nach monatelanger, weltweiter Schockstarre den Auftakt in eine Zeitrechnung Post-Corona anbieten könnten.“

Übrigens: Am heutigen Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel noch einmal über die aktuelle Lage beraten. Dann wird sich abzeichnen, ob oder beziehungsweise in welchem Umfang Lockerungsmaßnahmen erfolgen können. Je nachdem, wie diese Konferenz ausfällt, könnte es also gut sein, dass sich die Aussagen der Festivalveranstalter noch einmal anpassen werden.

Gloria Saggau