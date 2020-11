Feiern trotz Corona: Polizei stürmt geheime Pool-Party in Hamburg

Trotz der Corona-Beschränkungen haben 14 Menschen in Hamburg-Lokstedt eine Poolparty gefeiert. Die Polizei löste die Feier im Schwimmbad eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zum Mittwoch auf. Ein Nachbar habe die Beamt:innen informiert, weil er sich durch die laute Musik gestört fühlte, teilte die Polizei mit. 13 Partygäste hätten einen Platzverweis bekommen. Die Teilnehmer:innen erwarte ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.

Gastgeber wollte Wohnungstür abschließen

Der Gastgeber leistete den Angaben zufolge Widerstand bei der Feststellung seiner Personalien. Der 22-Jährige habe zunächst die Wohnungstür abschließen wollen. Dann sei er mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zugegangen und habe versucht, sie wegzuschubsen. Die Polizist:innen nahmen ihn fest. In seiner Wohnung hätten sie eine Cannabis-Pflanze, eine Ecstasy-Tablette und Marihuana gefunden. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,05 Promille ergeben.

Das „Hamburger Abendblatt“ berichtete in seiner Online-Ausgabe von zwei weiteren Partys in Kulturvereinen im Stadtteil Veddel, die die Polizei auflöste. In Tonndorf hätten die Beamt:innen eine illegale Shisha-Bar gestürmt. Sie seien auf das Lokal aufmerksam geworden, weil mehrere teure Sportwagen vor dem Treffpunkt vorgefahren seien.

Mit dpa