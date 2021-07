FDP-Fraktion in Niedersachsen: „Sommer nutzen, um die Schulen pandemiefest zu machen“

Mit Blick auf den Sommer und das neue Schuljahr im Herbst hat die FDP-Landtagsfraktion die Regierung dazu aufgefordert, in der Corona-Pandemie die Schulen stärker in den Blick zu nehmen. „Unsere große Sorge ist, dass die niedersächsische Landesregierung den Sommer wieder verschläft, dass man wieder nicht vorbereitet ist auf den weiteren Verlauf der Pandemie“, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner am Montag.

Ferien für Planung des Schulbetriebs nutzen

Die Landesregierung müsse den „Sommer nutzen, um die Schulen pandemiefest zu machen“ und sicherzustellen, dass nach den Ferien der Unterricht ohne Probleme stattfinden kann. Dazu braucht es aus Sicht der Liberalen unter anderem eine klare Linie, wie man mit den Kindern und Jugendlichen umgeht, die sich impfen lassen wollen. Es könne nicht sein, dass Minderjährige an manchen Stellen geimpft und an anderen abgewiesen würden, sagte Birkner.

Konkrete Konzepte gegen Ausbreitung der Delta-Variante

Zudem müsse sich die Regierung endlich beim Thema Luftfilteranlagen in den Schulen bewegen und mit den kommunalen Spitzenverbänden konkrete Konzepte ausarbeiten. Was sich angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante gerade abzeichne, sei „völlig verantwortungslos“.

Förderung von Luftfilteranlagen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte am Montag eine weitergehende Förderung von Luftfilteranlagen für Schulen an. „Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche noch einmal erklären, wie wir die schon vorhandene Förderung zum Kauf von mobilen Luftfilteranlagen noch weiter erhöhen und fortsetzen werden. Also, da wird mehr möglich sein“, sagte der Regierungschef. „Ich hoffe, dass das auch die entsprechende Wirkung hat – da gehen die Meinungen sehr auseinander.“

Impfung für Kinder und Jugendliche

Der eigentliche Schutz vor dem Virus und der eigentliche Schutz für den Schulbetrieb sei aber eine Impfung, betonte Weil. Die Landesregierung unternehme im Moment alles, dass es auch eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission für das Impfen von Kindern und Jugendlichen gibt.

Mit dpa