FC St. Pauli verliert im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat seine Generalprobe vor dem Wiederbeginn der Saison mit einer Niederlage beendet. Die Hanseaten verloren das Testspiel bei Zweitligist Eintracht Braunschweig mit 1:2 (1:1).

FC St. Pauli, 11. Spieltag, Stadion im Borussia-Park: St. Paulis Trainer Alexander Blessin (l) spricht mit St. Paulis Manolis Saliakas. Foto: dpa

Das Eigentor von Manolis Saliakas (30. Minute) brachte die Niedersachsen in Führung. Kurz danach glich Romeo Aigbekaen (32.), der sonst in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga aufläuft, für die Hamburger aus. Wenige Minuten vor dem Spielende sorgte Mittelfeldspieler Robin Krauße (86.) für den Testspielsieg der Eintracht.

Ein Neuzugang in der Startelf

St. Paulis Trainer Alexander Blessin berücksichtigte Leistungsträger wie Kapitän Jackson irvine und Abwehrspieler Hauke Wahl nicht für die Partie und schonte sie. Neuzugang James Sands spielte von Beginn an, Noah Weißhaupt saß zunächst auf der Bank und kam später ins Spiel. Der neue Angreifer Abdoulie Ceesay war nicht im Kader.

St. Pauli bekommt es am nächsten Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem Tabellendritten Eintracht Frankfurt zu tun. Braunschweig tritt am 18. Januar (13.00 Uhr/Sky) daheim gegen den FC Schalke 04 an.

