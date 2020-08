Fassade brennt: Elbe Einkaufszentrum in Hamburg evakuiert

Wegen starker Rauchentwicklung im Keller ist das Elbe Einkaufszentrum in Hamburg-Osdorf am Dienstagmittag evakuiert worden. Zuvor hätten Passanten Rauch bemerkt und mehrere Feuermelder seien eingeschlagen worden. Mithilfe von Wärmebildkameras habe man den Brandherd in der Fassade gefunden, hieß es von der Pressestelle der Feuerwehr. Mehr als 55 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehren Osdorf und Stellingen mit Unterstützung ihrer Kameraden von den Freiwilligen Feuerwehren seien dabei, den Brand zu löschen. Dafür hätten auch Platten in der Fassade geöffnet werden müssen, sagte Feuwehrsprecher Jan Ole Unger. Nach ersten Erkenntnissen habe sich das Feuer nicht weiter ausgebreitet als in dem geöffneten Bereich.

dpa