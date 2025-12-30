Familienväter beschießen Autos mit Silvesterraketen in Celle

30. Dezember 2025
Ein Mann hält beim Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk Feuerwerksartikel Raketen unter seinem Arm. Foto: dpa

Zwei Familienväter mit kleinen Kindern sollen an der Bundesstraße 3 in Celle (Niedersachsen) fahrende Autos mit Silvesterraketen beschossen haben. Eine Streife traf die Gruppe am Montagabend nach dem Hinweis einer Verkehrsteilnehmerin auf einem parallel verlaufenden Radweg zwischen den Anschlussstellen Altencelle und Westercelle an, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten demnach Silvesterböller und zwei Schreckschusswaffen dabei, für die keine Waffenscheine vorlagen. Waffen und Feuerwerk wurden sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach Autofahrer:innen, die durch abgeschossenes Feuerwerk gefährdet wurden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

