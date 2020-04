Familientragödie in Sereetz: Vater versuchte einjährigen Sohn zu töten

Am Mittwoch ist es in der Gemeinde Ratekau, Ortsteil Sereetz, zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Dabei soll ein 36 Jahre alter Mann versucht haben, seinen einjährigen Sohn in dessen Kinderbett zu töten. Die Mutter des Kindes befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus.

Im Anschluss an die Tat lenkte der Beschuldigte um kurz nach 8 Uhr morgens seinen Hyundai I30 vermutlich in selbstmörderischer Absicht auf der A 1 in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Neustadt/Mitte und Pelzerhaken gegen die Leitplanke. Der Wagen schleuderte mehrfach hin und her und blieb nach einem Überschlag auf dem Dach liegen. Den Ersthelfern an der Unfallstelle soll er gesagt haben, dass er sein Kind umgebracht habe. Daraufhin sei der, sich nicht mehr im Wagen befindende Mann, über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn gesprungen, wo er von einem herannahenden BMW erfasst und erheblich verletzt wurde. Er überlebte jedoch. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Kind erheblich verletzt vorgefunden

Eine umgehend veranlasste Überprüfung der Wohnanschrift des Beschuldigten in Sereetz führte zum Auffinden des Kindes. Es lag lebend, aber mit erheblichen Verletzungen im Bereich des Gesichtes, in seinem Kinderbett. Der Junge wurde umgehend in ein Lübecker Krankenhaus verbracht und versorgt. Er befindet sich aktuell nicht in Lebensgefahr.

Der Beschuldigte wird ebenfalls stationär behandelt. Er wurde vorläufig festgenommen, konnte aber aufgrund seines Gesundheitszustandes noch nicht vernommen werden. Die Staatsanwaltschaft Lübeck prüft vor diesem Hintergrund noch die Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.