Familiendrama an Weihnachten? Drei Tote in Glinde bei Hamburg geborgen

Zu einer Tat mit allem Anschein nach mehreren Toten ist es in einem Wohnhaus in Glinde (Schleswig-Holstein) bei Hamburg gekommen. Ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur beobachtete am Montagvormittag, wie drei Leichen aus einem Haus gebracht wurden. Es könnte sich dabei um ein Familiendrama handeln, bei dem ein Vater auch seine Kinder getötet habe. Die Straße vor dem Haus wurde von der Polizei abgesperrt. Zuvor hatte das Online-Medium „Hamburg24.de“ berichtet. Polizei und Staatsanwaltschaft gaben auf Nachfrage zunächst keine Auskünfte. Sie kündigten für den Vormittag eine Pressemitteilung an.

mit dpa