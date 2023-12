Falsche Paketboten stehlen Pakete aus Postshop in Fredenbeck

Ein Paketbote liefert Pakete aus. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Falsche Paketboten haben in der Samtgemeinde Fredenbeck im Landkreis Stade (Niedersachsen) mehrere Pakete aus einem Postshop gestohlen. Die unbekannten Täter gaben sich in dem Postshop im Ortsteil Mulsum als Beauftragte des Paketdienstleisters DHL aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Unbekannten scannten die in der Filiale hinterlegten Pakete mit einem Handscanner, luden sie in einen weißen Transporter mit der Aufschrift „Miet Mich“ und fuhren davon.

Der Diebstahl fiel laut der Polizei am Mittwoch erst auf, als ein echter Postbote die Pakete auf seiner Tour abholen wollte. Später wurde ein Teil der Pakete aufgerissen etwas entfernt in der Gemeinde Estorf gefunden. Was genau aus den Paketen gestohlen wurde, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeug:innen, die Angaben zu den Dieben oder dem Transporter machen können.

Mit dpa