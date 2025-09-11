Fall Friedland: SPD will mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen

11. September 2025
Am Bahnhof Friedland war die 16-jährige Liana ums Leben gekommen. (Archivbild) Swen Pförtner/dpa

Nach dem Tod der 16-jährigen Liana in Friedland fordert die SPD in Niedersachsen flächendeckende Videoüberwachung an Bahnhöfen. Es werde Zeit, dass der Bund den begonnenen Ausbau der Videotechnik konsequent vorantreibe, sagte der Fraktionschef der SPD im niedersächsischen Landtag, Stefan Politze, der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ). 

Das Mädchen war vor gut vier Wochen am Bahnhof in Friedland vor einen Zug gestoßen worden. Als Tatverdächtiger gilt ein abgelehnter Asylbewerber aus dem Irak, weshalb die Tat auch eine Diskussion über den Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern auslöste. 

„Wir wollen, dass die Menschen in Niedersachsen jeden Tag sicher unterwegs sind“, sagte Politze der „HAZ“. Die Videotechnik habe sich bewährt und sei längst bezahlbar. Deshalb solle sie auch auf ländlichere Regionen ausgewertet werden. Der SPD-Fraktionschef betonte allerdings, dass auch die beste Technik Vorfälle wie in Friedland nicht verhindern könne. „Doch Straftaten können einfacher aufgeklärt werden, wenn eine Kamera aufzeichnet, was passiert ist.“

SAT.1 REGIONAL/dpa

