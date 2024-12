Fahrzeug brennt in Hamburger Parkhaus – anliegendes Wohnhaus evakuiert

In einem Parkhaus in der Hamburger City Nord hat ein Auto gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache bis zum Totalschaden ausgebrannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung in das anliegende Treppenhaus eines Wohnhauses evakuierte die Feuerwehr umgehend 50 Anwohner:innen. Sie kamen während der Löscharbeiten in Linienbussen des Hamburger Verkehrsverbunds unter. Eine Person erlitt starke Herz-Kreislauf Beschwerden.

Laut Feuerwehrangaben wurden 14 weitere Autos sowie zwei Motorräder beschädigt. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

SAT.1 REGIONAL/dpa