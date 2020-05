Fahrschulen-Demo: Im Autokorso um die Hamburger Binnenalster

Eine ungewöhnliche Demonstration von Hamburgs Fahrschulen findet an diesem Freitag statt. Sie wollen mit einem Autokorso um die Binnenalster ein Zeichen Richtung Senat setzen, um auf ihre schwierige wirtschaftliche Situation in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. „Wir sind stiefmütterlich behandelt worden“, kritisierte Sabine Darjus, Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Hamburg. Die Fahrschulen in der Hansestadt fühlten sich benachteiligt. Der Verband hat für die Protestaktion 100 Fahrzeuge bei den Behörden angemeldet.

Bis zum 31. Mai dürfen Fahrschulen laut Verordnung weder theoretischen noch praktischen Unterricht anbieten. Dagegen können Friseure und andere Geschäfte seit Montag im Zuge der Lockerungsmaßnahmen wieder öffnen.

In der Hansestadt gibt es insgesamt 170 Fahrschulen mit etwa 400 Fahrlehrern. Viele Betriebe fürchten angesichts der Schutzmaßnahmen um ihre Existenz. Der Verband fordert daher schnellstmöglich Lockerungen auch für seine Mitglieder.

Die Zahl der positiv auf das neue Sars-Cov-2-Virus getesteten Hamburger ist seit Mittwoch um 26 auf 4.907 gestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können davon rund 4.000 inzwischen als genesen angesehen werden, wie die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mitteilte. Sie gehe aktuell von rund 700 mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Hamburgern aus.

Die Zahl der an einer Covid-19-Infektion gestorbenen Hamburger stieg nach Berechnungen des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) um 5 auf 183. Nach RKI-Angaben sind in Hamburg 194 Personen mit einer Covid-19-Infektion gestorben – 4 mehr als am Vortag.

Insgesamt befinden sich nach Behördenangaben 127 Hamburger wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, sieben weniger als am Vortag. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation sank um einen auf 48.

mit dpa