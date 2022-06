Fahrradmitnahme am Wochenende im Metronom teilweise eingeschränkt

Zahlreiche Reisende sind am Bahnsteig neben einem Metronom-Regionalzug im Hauptbahnhof zu sehen. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Als Konsequenz aus dem 9-Euro-Ticket und wegen anstehender Baumaßnahmen schränkt der Bahnbetreiber Metronom die Fahrradmitnahme in Regionalzügen von Freitag an stark ein. Auf der Linie RE3/RB31 Hamburg-Uelzen ist die Fahrradmitnahme aufgrund der großen Sommerbaumaßnahme der DB Netz AG grundsätzlich und bis auf Weiteres vollständig ausgeschlossen, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Ab 15:00 Uhr ist auf der gesamten Strecke kein Zustieg mit Fahrrad mehr möglich. Wegen der Baumaßnahme ist der Zugverkehr auf der Linie ab dem kommenden Wochenende stark eingeschränkt.

Außerdem wird insbesondere zwischen Hamburg-Harburg und Winsen ein umfangreicher Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. „In dieser Situation können wir schlicht keine Fahrräder mehr mitnehmen“, sagte eine Sprecherin des Eisenbahnverkehrsunternehmens. Auch auf den übrigen Strecken des Metronom wird die Fahrradmitnahme zumindest zeitweise ausgeschlossen. Grund sind hier die auch absehbar deutlich erhöhten Fahrgastzahlen im Zusammenhang mit dem Neun-Euro-Ticket.

Auf der Linie von Göttingen über Hannover nach Uelzen (Niedersachsen) und auf der Linie zwischen Bremen und Hamburg ist die Fahrradmitnahme daher jeweils am Wochenende von Freitag, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 22:00 Uhr, bis auf Weiteres ausgeschlossen.

Mit dpa