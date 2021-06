Fahrradfahren fürs Klima: Aktion „Stadtradeln“ startet im September in Hamburg

Eine Person sitzt auf einem Fahrrad. Foto: Pixabay/Symbol

Die deutschlandweite Aktion „Stadtradeln“ startet erneut und auch Hamburg ist 2021 wieder mit dabei. Bei dem Wettbewerb von Städten und Kommunen geht es darum, die meisten gefahrenen Fahrrad-Kilometer zu sammeln. An der Elbe findet die Aktion für drei Wochen im September statt – vom 1. bis zum 21. September. Die Anmeldung für Teams und Einzelpersonen ist seit Donnerstag möglich. Das neue Ziel sei die Marke von zwei Millionen Kilometern.

Im vergangenen Jahr hatte Hamburg das Ergebnis trotz Pandemie, Homeoffice und Lockdown erneut gesteigert. Die Ergebnisse haben sich damit seit der ersten Teilnahme 2018 mehr als verdoppelt. 592 Teams erradelten 2020 mit mehr als 8.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern insgesamt 1,77 Millionen Kilometer. Erneut wird der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) die Hamburger Teilnahme beim Stadtradeln im Auftrag der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) begleiten und organisieren. Mit an Bord ist in diesem Jahr auch die UmweltPartnerschaft, das Bündnis von Umweltbehörde, Handelskammer, Handwerkskammer, Industrieverband und Hafenverband mit mehr als 1.400 umweltengagierten Unternehmen aus der Hansestadt.

„Hamburg ist wieder dabei beim Stadtradeln. Im September heißt es wieder: Auto stehenlassen, Bus und Bahn sausen lassen und rauf aufs Rad! Jeder Kilometer zählt. Bisher hat Hamburg in jedem Jahr der Teilnahme neue Rekorde aufgestellt – diesen Trend wollen wir fortsetzen. Wer in den drei Wochen möglichst viel Fahrrad fährt, trägt aktiv zum Klimaschutz bei“, so Umweltsenator Jens Kerstan.

Die Region Hannover befindet sich bereits in der zweiten von drei Aktionswochen. Bisher sind dort bereits 1.848.215 Kilometer zusammengekommen.

Für die Aktion anmelden kann man sich unter www.hamburg.de/stadtradeln-hamburg. Die App zum Tracken der Kilometer findet sich im App Store oder bei Google Play unter dem Titel Stadtradeln.