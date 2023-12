Fahrer eines Kleintransporters fährt in Stauende und stirbt

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 1 bei Osnabrück (Niedersachsen) ist ein Mann ums Leben gekommen. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei der Mann mit seinem Kleintransporter in Fahrtrichtung Münster auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Bergung läuft noch. Grund für den Stau waren der Brand eines Lastwagens am späten Montagabend und eine Vollsperrung der Autobahn. Es gebe erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen, sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Bundesstraße 68 als Ausweichstrecke sei überlastet.



Mit dpa