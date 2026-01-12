Extreme Glätte: Schulausfall in Niedersachsen und Bremen

In Niedersachsen ist es klirrend kalt. Moritz Frankenberg/dpa

Für Schüler:innen in Niedersachsen fällt auch am Montag der Präsenzunterricht aus. Alle Landkreise und kreisfreien Städte sagten den regulären Unterricht wegen erheblicher Glatteisgefahr ab. Ein sicherer Schülertransport könne nicht gewährleistet werden, teilten die Behörden mit. Auch in Bremen fällt der Präsentunterricht am Montag aus. Distanzunterricht gilt in der Stadt Bremen für alle öffentlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie für Schulen in freier Trägerschaft. Auch in Bremerhaven wird auf Distanz unterrichtet.

Auf den Ostfriesischen Inseln gilt der Ausfall nicht. Ob auf den Inseln Spiekeroog und Langeoog regulär unterrichtet wird, war am Sonntagabend unklar. Auch für die Schüler:innen auf der Insel Wangerooge gilt die Absage des Präsenzunterrichts nicht, wie der Landkreis Friesland mitteilte.

Der Wintersturm „Elli“ hatte Niedersachsen und Bremen viel Schnee und Eis gebracht. Die Lage auf den Straßen hat sich seit Freitag zwar entspannt, auf zahlreichen Strecken sorgten Eis, Schnee und Glätte aber weiter für Herausforderungen. Für die Nacht zum Montag und für Montagmorgen warnte der Deutsche Wetterdienst vor unwetterartigem Glatteis. Vielerorts wird zunächst Schneefall und dann gefrierender Regen erwartet.

In Niedersachsen war bereits am Freitag der reguläre Schulunterricht im Land wegen heftigen Schneefalls, Sturms und der Warnung vor Schneeverwehungen ausgefallen.

SAT.1 REGIONAL.´/dpa