Explosion zerstört Wohnhaus in Schönberg

Die Explosion hat eine Hauswand zerstört. Foto: Rene Schröder/News5/dpa

Bei der Explosion in einem Wohnhaus in Schönberg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist eine Hauswand weggebrochen. Bei der Explosion wurde niemand verletzt, wie ein Sprecher der Leitstelle in Lübeck (Schleswig-Holstein) sagte. Die Bewohner:innen seien am Mittwochnachmittag nicht zu Hause gewesen.

Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Nach ersten Ermittlungen könnte laut Polizei eine Batterie einer Photovoltaik-Anlage Auslöser der Explosion gewesen sein. Das Haus sei derzeit unbewohnbar.

SAT.1 REGIONAL/dpa