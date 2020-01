Explosion in Bankfiliale: Unbekannte sprengen Geldautomat am Kieler Arndtplatz

In einer Bankfiliale in Kiel hat es am frühen Dienstagmorgen eine Explosion gegeben. Dabei zersprangen Fensterscheiben, wie ein Polizeisprecher sagte. Anwohner wurden durch einen lauten knall geweckt und alarmierten daraufhin die Polizei und die Feuerwehr. Nach Angaben der Polizei war ein Geldautomat in einer Filiale der Commerzbank explodiert, Unbekannte hatten ihn gesprengt. Zu den Hintergründen machte die Polizei auf Nachfrage zunächst keine weiteren Angaben. Über dem Gebiet am Arndtplatz kreiste zeitweise ein Polzeihubschrauber. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ über den Vorfall berichtet.

dpa