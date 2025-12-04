Explosion bei Renovierungsarbeiten: Einfamilienhaus in Pinneberg unbewohnbar – Schaden 600.000 Euro

Das Haus in Pinneberg, in dem es am Mittwochnachmittag zu einer Explosion kam, ist weiterhin unbewohnbar. Christian Charisius/dpa

Nach der Explosion einer brennenden Gasflasche bei Renovierungsarbeiten in einem Einfamilienhaus in Pinneberg (Schleswig-Holstein) steht nun die Schadenshöhe fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 600.000 Euro, wie sie am Morgen nach der Explosion mitteilte.

Das betroffene Haus ist durch die Explosion unbewohnbar, außerdem wurden zwei benachbarte Häuser leicht beschädigt. Es gibt keine Verletzten, zum Zeitpunkt der Explosion am Mittwochnachmittag war niemand im Haus.

Außer den benachbarten Gebäuden sind auch zwei geparkte Fahrzeuge durch Trümmerteile beschädigt worden. Die Bewohner:innen der leicht beschädigten Häuser seien noch am Mittwochabend in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Die Polizei geht weiterhin nicht von einem vorsätzlichem oder schuldhaftem Handeln aus. Wie es zu dem Feuer und der anschließenden Explosion der Gasflasche gekommen war, werde weiter ermittelt.

SAT.1 REGIONAL/dpa