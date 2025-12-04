Explosion bei Renovierungsarbeiten: Einfamilienhaus in Pinneberg unbewohnbar – Schaden 600.000 Euro

04. Dezember 2025
Das Haus in Pinneberg, in dem es am Mittwochnachmittag zu einer Explosion kam, ist weiterhin unbewohnbar. Christian Charisius/dpa

Nach der Explosion einer brennenden Gasflasche bei Renovierungsarbeiten in einem Einfamilienhaus in Pinneberg (Schleswig-Holstein) steht nun die Schadenshöhe fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 600.000 Euro, wie sie am Morgen nach der Explosion mitteilte. 

Das betroffene Haus ist durch die Explosion unbewohnbar, außerdem wurden zwei benachbarte Häuser leicht beschädigt. Es gibt keine Verletzten, zum Zeitpunkt der Explosion am Mittwochnachmittag war niemand im Haus.

Außer den benachbarten Gebäuden sind auch zwei geparkte Fahrzeuge durch Trümmerteile beschädigt worden. Die Bewohner:innen der leicht beschädigten Häuser seien noch am Mittwochabend in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Die Polizei geht weiterhin nicht von einem vorsätzlichem oder schuldhaftem Handeln aus. Wie es zu dem Feuer und der anschließenden Explosion der Gasflasche gekommen war, werde weiter ermittelt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video04:12 Min.

Innenminister beraten in Bremen über Fußball, Drohnen, Drogen

03.12.2025 17:56 Uhr

In Bremen treffen sich ab Mittwoch die Innenminister:innen von Bund und Ländern zu ihrer dreitägigen Konferenz. Die Agenda ist lang: Es geht unter anderem um die Sicherheit...

Video02:48 Min.

Silvester: Polizei und Feuerwehr in Niedersachsen bereiten sich auf Einsätze vor

03.12.2025 17:02 Uhr

Am vergangenen Silvester gab es in Niedersachsen rund 1.500 Einsätze für Polizei und Feuerwehr. Das sind deutlich mehr als an allen anderen Tagen des Jahres. In vier...

Video02:07 Min.

Medizinskandal in Bremen: 34 Brustkrebsbefunde falsch

03.12.2025 16:00 Uhr

Ein medizinischer Skandal erschüttert derzeit Bremen. Am Klinikum Bremen-Mitte sind in zahlreichen Fällen falsche Befunde von Brustkrebspatientinnen festgestellt worden. Aufgefallen ist der Fehler, als Tumore bei zwei...

Video00:45 Sek.

Nach Großbrand an Grundschule in Hannover: Notbetreuung und zwei Millionen Euro Schaden

02.12.2025 16:53 Uhr

Nach dem Großbrand in einer Grundschule am Wochenende in Hannover (Niedersachsen) werden die Schüler:innen ab Montag in der Käthe-Paulus-Schule unterrichtet. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag bekanntgegeben....

Video03:10 Min.

Hunde sorgen für Rettung von 92-Jährigem in Celle

02.12.2025 14:17 Uhr

Manchmal sind es nicht Menschen, sondern Tiere, die Helden großer Geschichten werden. Zwei Hunde aus Celle (Niedersachsen) haben mit ihrem Instinkt und ihrer Wachsamkeit einem 92-jährigen Mann...

Aktualisiert
Video01:23 Min.

Schüsse in Burgerrestaurant in Hamburg – Mann verletzt

02.12.2025 09:12 Uhr

Gegen 20:30 Uhr hat am Montagabend ein Unbekannter mehrfach auf einen 30-jährigen Angestellten in einem Burgerrestaurant in der Gärtnerstraße im Hamburger Stadtteil Hoheluft geschossen. Der Mann floh...

Zur Startseite