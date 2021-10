Explosion auf Campingplatz in Region Hannover – Eine Person schwer verletzt

Bei einer Explosion bei einem Campingplatz in der Region Hannover ist am Samstag ein Mensch schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Vormittag zu der Explosion in einer Art Gartenlaube im Bereich des Campingplatzes Arnumer See in der Nähe von Hemmingen. Das Häuschen wurde dabei völlig zerstört und es brach Feuer aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person schwerer verletzt, möglicherweise bestand auch Lebensgefahr. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

