Exklusives Konzert in Hamburg: Sasha singt in leerer Barclaycard Arena für einen einzigen Fan

Sänger Sasha (49) hat inmitten der leeren Hamburger Barclaycard Arena ein exklusives Konzert für einen einzelnen Fan gegeben. Umgeben von Lagerfeuer- und Kerzenschein hat der Pop- und Rockmusiker am Donnerstagabend für die Sächsin Heike Hacker mehrere Lieder gespielt. „Es ist eine coole Aktion. Einen Fan einzuladen zu einem One-and-One-Campfire-Konzert in der großen Barclaycard-Arena – ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Ich darf der erste sein und ich freue mich tierisch darüber“, sagte Sasha kurz vor dem Konzert der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Konzert wetterbedingt in die leere Arena verschoben

Mit der Aktion – Fans konnten sich auf dem Instagram-Account von Sasha um das exklusive Ticket bewerben – solle auch ein positives Signal gesendet werden, sagte Mitorganisator Jan Schierhorn. Er ist auch Initiator des Hamburger Fame Forests. Ursprünglich sollte Sasha das kuschelige 1:1-Konzert in dem kleinen Wald – für jeden Auftritt einer Künstlerin oder eines Künstlers in der Arena wird in Hamburg-Schnelsen ein Baum gepflanzt – geben. Doch das nasskalte und stürmische Hamburger Wetter hat das unmöglich gemacht, deshalb wurde das Konzert in die Corona-bedingt leere Barclaycard Arena verlegt.

„Es war atemberaubend“

Normalerweise passen dort 15.000 Menschen rein. Nun spielte Sasha nur für die 36 Jahre alte Gewinnerin. „Es war atemberaubend“, sagte Heike Hacker nach dem kleinen Konzert. In der Barclaycard-Arena sind seit einem Jahr keine großen Konzerte vor Publikum mehr gespielt worden.

Mit dpa

Sashas Aufruf zum Gewinnspiel auf Instagram: