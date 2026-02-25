European League: THW Kiel gewinnt gegen Irun und baut Tabellenführung aus

25. Februar 2026

Handball-Rekordmeister THW Kiel (Schleswig-Holstein) hat seine Tabellenführung in der Hauptrundengruppe 1 der European League verteidigt. Beim spanischen Vertreter Bidasoa Irun feierte der Bundesligist einen 37:32 (18:15)-Auswärtssieg und führt die Gruppe mit 8:0 Punkten vor der SG Flensburg-Handewitt (6:2) an. Bence Imre war mit sieben Treffern der erfolgreichste Werfer der „Zebras“. Piotr Mielczarski erzielte für Irun ebenfalls sieben Tore.

Gonzalo Perez de Vargas spielte mit dem THW Kiel in seiner spanischen Heimat. (Archivbild) Frank Molter/dpa

Die Anfangsphase der Partie gehörte den Gastgebern, die schnell mit 3:0 (4. Minute) führten. Der verworfene Siebenmeter von Imre gegen Bidasoa-Torhüter Jakub Skrzyniarz war dann ein Weckruf. Kiel agierte nun deutlich zielgerichteter. Kreisläufer Lukas Laube sorgte mit seinem Treffer zum 17:12 für einen Fünf-Tore-Vorsprung (26.) des THW.

In der zweiten Hälfte verwalteten die Kieler ihren Vorsprung souverän. Irun versuchte vieles, stellte unter anderem eine offensivere Abwehr. Mit dem 36:31 (58.) sorgte Hendrik Pekeler für klare Verhältnisse. Am Dienstag (18:45 Uhr/Dyn) erwartet der THW die Spanier zum Rückspiel.

SAT.1 REGIONAL/dpa

