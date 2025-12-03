European League: SG Flensburg-Handewitt, THW Kiel und TSV Hannover-Burgdorf beenden Vorrunde als Gruppensieger

Torhüter Andreas Wolff und der THW Kiel spielten gegen Montpellier HB. (Archivbild) Andreas Gora/dpa

In der Handball European League haben sich am Dienstagabend die norddeutschen Clubs SG Flensburg-Handewitt, THW Kiel und TSV Hannover-Burgdorf in den letzten Spielen der Vorrunde souverän durchgesetzt und ziehen alle als Gruppensieger in die Hauptrunde ein.

SG Flensburg-Handewitt gewinnt auch letztes Spiel der Gruppe A

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die Vorrundengruppe A der European League ohne Verlustpunkt beendet. Nach dem 38:35 (16:17) gegen den spanischen Club Bidasoa Irun nimmt der Titelverteidiger die optimale Ausbeute von 4:0 Punkten mit in die zweite Phase des Wettbewerbs. Bester SG-Werfer vor 4.343 Zuschauern in der Flensburger Arena war Johannes Golla mit neun Treffern.

THW Kiel siegt in Gruppe B und sichert sich 4:0 Punkte

Die Handballer des THW Kiel haben auch das sechste Spiel in der Vorrunde der European League gewonnen. Elias Ellefsen á Skipagøtu war mit sechs Toren bester Werfer beim 27:18 (14:11) gegen Montpellier HB aus Frankreich. Damit sicherte sich der deutsche Rekordmeister den Sieg in der Gruppe B und 4:0 Punkte für die Hauptrunde.

TSV Hannover-Burgdorf ist Gruppensieger in Gruppe G

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben die Vorrunde der European League als Sieger der Gruppe G beendet. Das 37:29 (22:16) beim slowakischen Vertreter Tatran Presov war für die Mannschaft des am Saisonende aus dem Amt scheidenden Trainers Christian Prokop der fünfte Sieg im sechsten Spiel. Beste Werfer der Recken waren die jeweils sechsfachen Torschützen Justus Fischer und Daniel Weber.

Duelle in der Hauptrunde im Februar 2026

Die zweite Phase des Wettbewerbs startet am 17. Februar 2026. Nach der Europameisterschaft im Januar in Dänemark, Schweden und Norwegen geht es für den THW Kiel gegen den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt und den spanischen Club Bidasoa Irun. Für die TSV Hannover-Burgdorf stehen Spiele gegen RK Nexe Nasice aus Kroatien und die Kadeten Schaffhausen aus der Schweiz an. Die Flensburger treffen in der Hauptrunde auf den Nordrivalen THW Kiel und Montpellier HB.

SAT.1 REGIONAL/dpa