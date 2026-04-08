European League: SG Flensburg-Handewitt steht im Viertelfinale

08. April 2026
Emil Jakobsen steht mit der SG Flensburg-Handewitt im Viertelfinale der European League. (Archivbild) Frank Molter/dpa

Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt steht im Viertelfinale der European League. Nach dem 38:32 im Hinspiel reichte dem Handball-Bundesligisten im zweiten Playoff-Duell mit dem dänischen Vertreter Skanderborg-Aarhus ein Unentschieden. In eigener Halle hieß es 33:33 (16:13). Beste Werfer vor den 4.123 Zuschauern waren Emil Jakobsen mit sieben Toren für die SG sowie Kristjan Kristjansson mit elf Treffern für die Dänen. 

Die Flensburger, die auf den angeschlagenen Simon Pytlick verzichten mussten, kamen gut in die Partie. Schon in der 5. Minute wehrte Schlussmann Benjamin Buric einen Siebenmeter des früheren SG-Rechtsaußen Johan Hansen ab. Erfolgreicher beim Strafwurf war Jakobsen, der auf 4:1 (8.) für die Gastgeber erhöhte.

Skanderborg gleicht kurz vor Schluss wieder aus

Nach dem 9:3 (15.) ließen die Gastgeber aber deutlich nach. Skanderborg glich zum 12:12 (26.) aus. Beim 29:28 (53.) lagen die Dänen erstmals vorn. Die Gastgeber holten sich die Führung zurück, mussten wenige Sekunden vor Schluss aber noch den Treffer zum Remis hinnehmen. Im Viertelfinale geht es nun am 28. April und 5. Mai gegen den Bundesliga-Rivalen TSV Hannover-Burgdorf. Das erste Spiel findet in Flensburg statt.

Der schon zuvor für die Runde der besten acht Teams qualifizierte deutsche Rekordmeister THW Kiel trifft auf RK Nexe. Das Team aus dem kroatischen Nasice setzte sich gegen die Schweden von IFK Kristianstad durch. Die Kieler haben im Rückspiel Heimrecht. Das Final Four wird am 30. und 31. Mai in Hamburg gespielt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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