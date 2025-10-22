European League: Norddeutsche Handballer feiern Siege

Die Handballer des THW Kiel haben den zweiten Sieg in der Vorrunde der European League gefeiert. Gegen den polnischen Vertreter KPR Ostrow gab es einen 34:21 (16:9)-Heimsieg. Damit übernahm der deutsche Rekordmeister die Tabellenführung in der Gruppe B. Beste Werfer des THW waren Nikola Bilyk und Rasmus Ankermann mit je sechs Treffern.

Domagoj Duvnjak und der THW Kiel bleiben in der European League unbesiegt. Frank Molter/dpa

Nach einer kurzen Phase des Abtastens übernahmen die Gastgeber die Kontrolle. Vom 4:4 in der 9. Minute zog der THW auf 13:4 (22.) davon. Zu diesem Zeitpunkt standen bei den Norddeutschen im Rückraum schon die Nachwuchskräfte Jesse Dahmke (20 Jahre alt und Cousin von Linksaußen Rune Dahmke) und Ankermann (18) auf dem Feld sowie Leon Nowottny (20) im Tor.

Die klare Überlegenheit der Norddeutschen hatte auch nach dem Seitenwechsel Bestand. Den Polen fehlten die Mittel, um den Kieler Sieg ernsthaft zu gefährden. Schon am Donnerstag ist der THW wieder gefordert. Auf dem Programm steht das Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach.

Hannover bleibt in der European League ungeschlagen

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben ihre Spitzenposition in der Vorrunden-Gruppe G der European League verteidigt. Das 40:28 (22:15) im Heimspiel gegen Tatran Presov aus der Slowakei war für die Niedersachsen der zweite Sieg im zweiten Spiel. Erfolgreichster Torschütze der TSV war Daniel Weber mit sechs Treffern.

Renars Uscins stand der TSV Hannover-Burgdorf wieder zur Verfügung. Sebastian Räppold/Sportfoto Matthias Koch/dpa

Die Gastgeber, die in der Bundesliga zuletzt drei von vier Spielen verloren hatten, mussten auf die verletzten Leif Tissier und Marius Steinhauser verzichten. Dafür stand Nationalspieler Renars Uscins nach seiner Wurfarm-Blessur wieder im Kader.

Beide Teams taten sich in der Anfangsphase schwer. Marian Michalczik erzielte in der 4. Minute das 1:0 für die Niedersachsen. Bis zum ersten Treffer der Slowaken zum 1:2 fiel, dauerte es sogar bis zur 7. Minute. Hannover baute die Führung kontinuierlich aus. Die Sieben-Tore-Führung zur Pause erzielte Thomas Solstad mit einem Wurf in das leere Tor der Gäste.

Im zweiten Abschnitt wuchs der Vorsprung der Hannoveraner weiter an. Beim Kempa-Treffer von Daniel Weber auf Zuspiel von Sindre Aho zum 30:19 (45.) war die Vorentscheidung bereits gefallen.

Flensburg-Handewitt dreht Partie in Irun und siegt knapp

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben dank einer starken Schlussphase auch ihre zweite Partie in der European League gewonnen. Der Titelverteidiger und Bundesliga-Spitzenreiter aus Norddeutschland setzte sich im Auswärtsspiel der Gruppe A beim spanischen Vertreter Bidasoa Irun mit 33:32 (17:17) durch. Bester SG-Werfer war Emil Jakobsen mit zehn Treffern.

Kevin Möller und die SG Flensburg-Handewitt spielten in Spanien. Michael Hundt/dpa

Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams war die erste Hälfte ausgeglichen. Erst in der 28. Minute setzten sich die Flensburger durch zwei Treffer von Jakobsen zum 17:15 etwas ab. Bis zum Pausenpfiff hatten die Spanier das Spiel aber wieder ausgeglichen.

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts war Irun das bessere Team. Mit drei Treffern in Serie brachte der Kubaner Dariel Garcia die Gastgeber mit 21:18 (35.) in Führung. Beim 25:22 für Irun (42.) nahm SG-Trainer Ales Pajovic eine Auszeit. Flensburg tat sich aber weiterhin sehr schwer. Immer wieder wurden klarste Chancen vergeben.

Erst in der Endphase wurde die Partie von Flensburg gedreht. Aus einem 26:30 (50.) machte die SG ein 32:30 (58.). Im Anschluss brachten die Flensburger den knappen Sieg mit etwas Glück über die Zeit.

SAT.1 REGIONAL/dpa